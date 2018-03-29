Beşiktaş Mogaz üst üste 10'uncu şampiyonluk için parkeye çıkıyor

İSTANBUL /

Hentbol Süper Ligi'nde 23. hafta maçları öncesinde en yakın rakibi Büyükşehir Belediye Ankaraspor'un 8 puan önünde 38 puanla zirvede yer alan Beşiktaş Mogaz, Antalyaspor ile oynayacağı lig maçından en az bir puanla ayrılması halinde bitime üç hafta kala 2017-18 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu ilan edecek.

Siyah-beyazlılar, Hentbol Süper Ligi'nde 2017-18 sezonu şampiyonu olması halinde üst üste 10'uncu ve toplamda 14'üncü Süper Lig şampiyonluğunu kazanacak.

2008-09 sezonunda başlayan şampiyonluk serisinde bu sezona kadar üst üste 9 kez Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Beşiktaş Mogaz, erkeklerde salon sporlarında üst üste en çok şampiyon olma alanında zirveyi Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı ile paylaşıyor.

Beşiktaş Mogaz, Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile 1 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Süleyman Seba Spor Salonu'na karşı karşıya gelecek.

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