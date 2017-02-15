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Beşiktaş Mogaz namağlup

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nin 17'nci hafta maçında Beşiktaş Mogaz, Antalyaspor'u 36-25 mağlup etti. Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Antalyaspor ile Beşiktaş Mogaz, Antalya'da Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda...

Beşiktaş Mogaz namağlup

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nin 17'nci hafta maçında Beşiktaş Mogaz, Antalyaspor'u 36-25 mağlup etti.
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Antalyaspor ile Beşiktaş Mogaz, Antalya'da Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda karşılaştı. Siyah beyazlılar maça İbrahim Demir, Jozef Holpert, Faruk Vrazalic, Mihajlo Radojkovic, Predrag Dacevic, Josip Buljubasic ve Marko Krsmancic ilk yedisiyle başladı. İlk 5 dakikanın 2-2 eşitlikle geçildiği maçta iki takımda karşılıklı goller buldu. İlk yarının son 3 dakikasında skor farkını 2'ye çıkaran Beşiktaş Mogaz, bu yarıyı 14-12 üstün tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan siyah beyazlılar, 45'inci dakikada Antalyaspor'a 25-16 üstünlük sağlayarak skor farkını 9'a yükseltti. Antalyaspor, Beşiktaş Mogaz karşısında maçın son 5 dakikasına 31-21 geride girdi. Skor farkını maç sonuna kadar koruyan Beşiktaş Mogaz, Antalyaspor'u 36-25 yendi.
Namağlup zirvede yer alan Beşiktaş Mogaz, ligin ilk yarısında Antalyaspor'u 36- 25 yenmişti. Karşılaşmada Antalyaspor taraftarının transfer döneminde adı Beşiktaş'ın futbol takımı ile anılan Eto'o tezahüratı dikkati çekti.

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