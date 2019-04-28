Beşiktaş - MKE Ankaragücü: 4-1

Olgucan KALKAN / İSTANBUL ()

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Lens (Dk. 76 Quaresma), Ljajic, Güven (Dk. 65 Kagawa), Burak (Dk. 88 Adriano)

MKE ANKARAGÜCÜ: Altay - Kitsiou, Kulusic (Dk. 65 Alihan), Pazdan, Pinto, Moke, Sedat (Dk. 62 Moulin), Canteros, Sacko (Dk. 82 İlhan), Boyd, Orgill

GOLLER: Dk. 8 - Dk. 63 (P) Burak Yılmaz, Dk. 54 Vida, Dk. 81 Ljajic (Beşiktaş) - Dk. 79 (P) Sacko (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Mirin, Caner (Beşiktaş) - Kitsiou, Sacko, Pinto (MKE Ankaragücü)

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 8 ve 63'üncü dakikalarda Burak Yılmaz, 54'üncü dakikada Domagoj Vida ve 81'inci dakikada Adem Ljajic kaydetti. Konuk ekip MKE Ankaragücü'nün tek golü ise 79'uncu dakikada penaltı atışından Sacko'dan geldi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 59'a çıkartarak Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

8'inci dakikada orta sahada topla buluşan Güven Yalçın tek topla Burak Yılmaz'ı hareketlendirdi. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Burak Yılmaz rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

30'uncu dakikada Ankaragücü sağ kanattan korner kazandı. Canteros'un ortasında Pazdan'ın kafa vuruşunda Karius topu son anda kornere tokatladı. Aynı köşeden kullanılan kornerde Beşiktaş savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

34'üncü dakikada Sedat Ağcay uzak mesafeden sert vurdu. Karius topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada Burak Yılmaz'ın kafayla indirdiği topla buluşan Lens meşin yuvarlağı sürdükten sonra çektiği şutta kaleci Altay topu kornere tokatladı.

54'üncü dakikada Vida orta sahada topu kaptıktan sonra pasını Lens'e verdi. Lens sağ taraftaki Burak'a pasını aktardı. Burak Yılmaz'ın ortasında kaleci Altay'ın yumrukladığı top Vida'ya çarpıp önünde kaldı. Hırvat futbolcu topu boş kaleye yuvarladı: 2-0.

61'inci dakikada Lens'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Atiba, Kulusic'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

63'üncü dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

71'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta Canteros'un ortasında Alihan'ın kafa vuruşunu kaleci Karius son anda kornere tokatladı.

73'üncü dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. Ceza sahasında Pazdan ile mücadeleye giren Atiba topa dirseğiyle müdahale etti. Önce oyunu devam ettiren Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

75'inci dakikada Boyd'un penaltı atışında Karius gole izin vermedi. Karius'tan seken topta önce Boyd tekrardan vurmaya çalışırken Vida topa müdahale etti. Sonrasında VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izleyen Meler, Vida'nın ceza sahasına erken girmesi sebebiyle penaltı atışının tekrarlanmasını istedi.

79'uncu dakikada penaltı atışında topun başına bu sefer Sacko geçti. Sacko topu ve Karius'u farklı köşelere gönderdi: 3-1.

81'inci dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkarttı. Sol kanatta topla buluşan Ljajic, Kagawa ile yaptığı ver-kaç sonrasında ceza sahası içine girdi ve aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-1.

86'ncı dakikada Canteros'nun aşırtma pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Boyd'un dönerek yaptığı vuruşta top yan direkten oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.

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