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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı 

İSTANBUL,() Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Medipol Başakşehir ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde...

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı 

İSTANBUL,()

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Medipol Başakşehir ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan çift taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, yarın akşam saat 19.00'da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.


 

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