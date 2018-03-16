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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti 

İSTANBUL,() Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Medipol Başakşehir ile pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına...

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti 

İSTANBUL,()

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Medipol Başakşehir ile pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile minik kale maç yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.

(FOTOĞRAFLI)
 

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