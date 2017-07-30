Beşiktaş Lens'i kiralamak istiyor

ALİ DANAŞ - İSTANBUL, ()

Santrafor ve stoper transferine yoğunlaşan Beşiktaş, şartların oluşması durumunda Jeremain Lens'i de kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

İlk olarak Mayıs ayında Lens ve menajeri ile temasa geçen ve olumlu yanıt alan siyah-beyazlılar, Sunderland'in istediği 6.5 milyon Euro bonservis bedeli yüzünden vazgeçme aşamasına gelmişti. Aradan geçen 2 ay sonunda Hollandalı oyuncu ve kulübü ile yeniden görüşen Beşiktaş transfer komitesi, oyuncunun gelmeye istekli olması ve istenen şartlara tamam demesiyle yeniden Sunderland'in kapısını çaldı. Ancak bu kez ilk etapta 6 milyon Euro isteyen Sunderland kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama isteğini ileten yönetim, son çare satın almak olursa 3 milyon Euro ödemeyi düşünüyor.