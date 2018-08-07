Beşiktaş, LASK Linz maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL () - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda LASK Linz ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar ve tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Siyah beyazlılar hazırlıklarını yarın saat 19.00’da 15 dakikası basına açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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