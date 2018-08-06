Beşiktaş, LASK Linz maçına hazırlanıyor

İSTANBUL () - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda LASK Linz ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programı ve 3 takım halinde yarım sahada yapılan çift kale maçlar ile sona erdi.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile final oynama başarısı gösteren stoper oyuncusu Domagoj Vida yeni sezon öncesi siyah beyazlı takımla birlikte ilk çalışmasına çıktı.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın saat 19.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İdman görüntüleri (ARŞİV)