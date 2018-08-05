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Beşiktaş, LASK Linz maçı hazırlıklarına devam etti

Fabricio'dan duygusal veda ALİ DANAŞ /  İSTANBUL () - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi LASK Linz ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti. Teknik direktör...

Beşiktaş, LASK Linz maçı hazırlıklarına devam etti

Fabricio'dan duygusal veda

ALİ DANAŞ /  İSTANBUL () - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi LASK Linz ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Isınma hareketlerinin ardından tam saha çift kale maça geçen futbolcular antrenmanın tamamında taktik çift kale maç yaptı. 2 kez maçı kesen Şenol Güneş oyuncuları saha ortasında toplayarak uyarılarda bulundu. Antrenmanda Negredo ile girdiği mücadelede sakatlanan Adriano çalışmayı tedbir amaçlı yarıda bıraktı.
Siyah beyazlılarda salonda çalışan Atiba, Vida, Umut ve Aras idmanda yer almadı.
FABRICIO'DAN DUYGUSAL VEDA
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olan kaleci Fabricio antrenman öncesi eski takım arkadaşları ile vedalaştı. Saha ortasında toplanan arkadaşlarına veda konuşması yapan İspanyol kaleci burada da oldukça duygulu anlar yaşadı ve eski takımı tarafından alkışlarla uğurlandı.
Beşiktaş, LASK Linz maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenman görüntüler
- Detaylar 

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