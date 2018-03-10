Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Albayrak: "Şampiyonluk hedefimize adım adım gidiyoruz"

"Tek rakibimiz kendimiz"

"3 puan aldık ve çok mutluyuz"

"Pepe ile Quaresma'nın eksikliğini hissettik"

Serhan TÜRK / İstanbul,() -

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Karılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, tek rakeplerinin kendileri olduğunu dile getirererek maçlara tek tek baktıklarını söyledi.

Ligde Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Gençlerbirliği galibiyetenin önemli olduğunu ifade eden Metin Albayrak, "Artık her şey bizim elimizde. Tek rakibimiz kendimiz. Maçlara tek tek bakıyoruz. Önümüzdeki maç çok önemli, Başakşehir'e 3 puan almak için gideceğiz ve inşallah 3 puanla döneceğiz" dedi.

"3 PUAN ALDIK VE ÇOK MUTLUYUZ"

Gençlerbirliği mücadelesinden galip ayrıldıklarıi için mutlu olduklarını dile getiren Albayrak, "Zor bir mücadele oldu. Çok pozisyonumuz var. 3 puan aldık ve çok mutluyuz. Taraftarımızın desteğiyle kazandık. Şampiyonluk hedefimize adım adım gidiyoruz. Güçbirliği yapan, birbirine inan bir aileyiz. Hocamız, futbolcu kardeşlerimiz, taraftarımız, camiamız ve yönetim kurulu olarak hedefe emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

"PEPE İLE QUARESMA'NIN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK"

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Pepe ile cezalı Ricardo Quaresma'nın eksiklikliğini hissettiklerini ifade eden Albayrak, şöyle konuştu: "Geniş ve derin bir kadromuz var. Bu durumlara hazırlıklıyız. Onların eksikliklerini hissediyoruz ancak bugün oynayan arkadaşlarımız onları aratmadı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Metin Albayrak'ın açıklamaları