Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Alperen Ocakları başkanı Kürşat Mican'ın içinde olduğu aracına silahlı saldırı
Alperen Ocakları başkanı Kürşat Mican'a...
Sivas'ta sahte 'Glock' operasyonu
Sivas'ta sahte 'Glock' operasyonu
ABD'de hane halkı borçlarında 11 yılın en hızlı artışı 
ABD'de hane halkı borçlarında 11...
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı...

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Albayrak: "Şampiyonluk hedefimize adım adım gidiyoruz"

"Tek rakibimiz kendimiz" "3 puan aldık ve çok mutluyuz" "Pepe ile Quaresma'nın eksikliğini hissettik" Serhan TÜRK / İstanbul,() -  Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup...

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Albayrak: "Şampiyonluk hedefimize adım adım gidiyoruz"

"Tek rakibimiz kendimiz"

"3 puan aldık ve çok mutluyuz"

"Pepe ile Quaresma'nın eksikliğini hissettik"

Serhan TÜRK / İstanbul,() - 

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Karılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, tek rakeplerinin kendileri olduğunu dile getirererek maçlara tek tek baktıklarını söyledi. 
Ligde Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Gençlerbirliği galibiyetenin önemli olduğunu ifade eden Metin Albayrak, "Artık her şey bizim elimizde. Tek rakibimiz kendimiz. Maçlara tek tek bakıyoruz. Önümüzdeki maç çok önemli, Başakşehir'e 3 puan almak için gideceğiz ve inşallah 3 puanla döneceğiz" dedi.
"3 PUAN ALDIK VE ÇOK MUTLUYUZ"
Gençlerbirliği mücadelesinden galip ayrıldıklarıi için mutlu olduklarını dile getiren Albayrak, "Zor bir mücadele oldu. Çok pozisyonumuz var. 3 puan aldık ve çok mutluyuz. Taraftarımızın desteğiyle kazandık. Şampiyonluk hedefimize adım adım gidiyoruz. Güçbirliği yapan, birbirine inan bir aileyiz. Hocamız, futbolcu kardeşlerimiz, taraftarımız, camiamız ve yönetim kurulu olarak hedefe emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.
"PEPE İLE QUARESMA'NIN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK"
Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Pepe ile cezalı Ricardo Quaresma'nın eksiklikliğini hissettiklerini ifade eden Albayrak, şöyle konuştu: "Geniş ve derin bir kadromuz var. Bu durumlara hazırlıklıyız. Onların eksikliklerini hissediyoruz ancak bugün oynayan arkadaşlarımız onları aratmadı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Metin Albayrak'ın açıklamaları

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314