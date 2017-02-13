Beşiktaş Kulübü'nden açıklama

Beşiktaş Kulübü, Divan Başkanlık Kurulu seçimi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlıların internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;

"Bilindiği üzere 28.05.2016 tarihinde yapılan Divan Başkanlık Kurulu seçimi, başkan adaylarının listesinde bulunan üyelerden birinin seçim sonrası açmış olduğu dava nedeniyle iptal edilmiş ve karar kesinleşmiştir. Bu nedenle kesinleşen mahkeme kararı doğrultusunda seçimlerin yenilenmesi gerekmektedir. Bu hususla ilgili olarak seçimin yapılmamasına ilişkin herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. Sadece usule ilişkin bir tedbir kararı bulunmakta olup bu da Divan Genel Kurulu'nun seçime kimin tarafından götürüleceğine ilişkindir.

Bu gelişmeler karşısında Yönetim Kurulu'muz "Tüzüğün 31. ve 32. maddeleri gereğince ilk Divan Genel Kurulu toplantısının seçim gündemli olarak en geç 1 ay içinde yapılması gerektiğini (Divan Başkanlık Kurulu seçimi yapılması gerektiğini)" Divan Başkanlık Kurulu'na yazı ile bildirmiştir.

Ancak yukarıda zikredilen tüm gelişmelere rağmen Divan Başkanlık Kurulu hukuka ve teammüllere aykırı olarak seçim gündemli toplantı yapmamakta, ortada hiçbir şey yokmuş gibi görevine devam etmekte ve Divan Genel Kurulu'nu normal gündemle toplantıya çağırmakta ısrar etmektedir.

Kurulduğu günden bu yana yasalara uyması ile bilinen Kulübümüzün bu tür keyfi uygulamalara cevaz vermesi mümkün değildir. Yönetim Kurulumuz Beşiktaş'lılık saygısı ve hoşgörüsü çerçevesinde bu keyfi durumun en kısa zamanda yasaların emrettiği şekilde neticelenmesi için gereğini yapacaktır.

Seçim gündemli Divan Genel Kurulu yapılması dışındaki Divan Başkanlık Kurulu kararları yok hükmünde kabul edilerek bu kararlar ve talepler kesinlikle uygulanmayacaktır."

İSTANBUL /