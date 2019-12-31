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Beşiktaş Kulübü: Harcama limitimiz olması gerekenden çok daha düşük
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan "Takım Harcama Limitleri" ile ilgili bir açıklama yaptı. Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "31.12.2019...
SPOR 31.12.2019, 15:33
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan "Takım Harcama Limitleri" ile ilgili bir açıklama yaptı.
Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"31.12.2019 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde yayınlanmış olan 2019/2020 sezonu Takım Harcama Limitleri dikkate alındığında, kulübümüzün Lisans Talimatı hükümleri ile birebir uyumlu olduğu görülmektedir.
31.12.2019 tarihinde açıklanan Takım Harcama Limitine ilişkin finansman giderleri, güncel ve ülkemizin ekonomik gerçeklerini hiç yansıtmayan 31.5 % faiz oranı ile hesaplanmış olup, Takım Harcama Limitimizin olması gerekenden çok daha düşük seviyede belirlenmesine sebebiyet vermiş ve takım planlaması çalışmalarımızı önemli derecede sekteye uğratmıştır.
Türkiyemizin tüm kurulları canla başla faizleri aşağı çekmeye uğraşırken ve bu çabaların neticesinde reel faizler bu denli gerilemişken, öncelikle hesaplamalarda 31.5 % faiz oranı kullanılmasının tüm ülke kurumlarına izah edilmesi gerekmektedir. Aceleyle ve anlık tepkilerden hareketle alınan bu yanlış kararın kabulü mümkün değildir.
TFF ve ilgili kurumları haksız rekabete neden olacak uygulamalarda bulunamazlar. Futbol adaletinin tesisi ve aleyhimize haksız rekabet oluşturan bu durumun düzeltilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurumlarını göreve davet ediyoruz."
Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"31.12.2019 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde yayınlanmış olan 2019/2020 sezonu Takım Harcama Limitleri dikkate alındığında, kulübümüzün Lisans Talimatı hükümleri ile birebir uyumlu olduğu görülmektedir.
31.12.2019 tarihinde açıklanan Takım Harcama Limitine ilişkin finansman giderleri, güncel ve ülkemizin ekonomik gerçeklerini hiç yansıtmayan 31.5 % faiz oranı ile hesaplanmış olup, Takım Harcama Limitimizin olması gerekenden çok daha düşük seviyede belirlenmesine sebebiyet vermiş ve takım planlaması çalışmalarımızı önemli derecede sekteye uğratmıştır.
Türkiyemizin tüm kurulları canla başla faizleri aşağı çekmeye uğraşırken ve bu çabaların neticesinde reel faizler bu denli gerilemişken, öncelikle hesaplamalarda 31.5 % faiz oranı kullanılmasının tüm ülke kurumlarına izah edilmesi gerekmektedir. Aceleyle ve anlık tepkilerden hareketle alınan bu yanlış kararın kabulü mümkün değildir.
TFF ve ilgili kurumları haksız rekabete neden olacak uygulamalarda bulunamazlar. Futbol adaletinin tesisi ve aleyhimize haksız rekabet oluşturan bu durumun düzeltilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurumlarını göreve davet ediyoruz."
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