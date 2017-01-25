Beşiktaş Kulübü, Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi için kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş Kulübü, Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi için kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Beşiktaş Kulübü, Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi için kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
25 Ocak 2017 Çarşamba 10:37
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