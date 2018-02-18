Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: ''Allah'tan Bayern Münih maçında yabancı bir hakem var''  

''Çarşamba ve Perşembe açıklama yapacağım''

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Atiker Konyaspor maçında yaşanan hakem olaylarından sonra programını değiştirerek dün akşam Türkiye'ye döndü.

Bugün Ümraniye'ye giderek teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen Orman, Bayern Münih maçı öncesinde takıma moral verdi. Fikret Orman, oyuncularla yaptığı toplantıda Konyaspor maçında yaşananları unutarak Bayern Münih maçına odaklanmalarını istedi. Konyaspor maçında tüm Türkiye'nin gördüğü şekilde hakem hatasına kurban edildiklerini söyleyen Orman'ın, ''Ancak yine de siz Bayern Münih maçına konsantre olun, çünkü bu sezon ki en önemli maçlarımızdan birine çıkacağız. Biz yönetim olarak hakem ile ilgili gereken girişimleri yapacağız. Sizin aklınız Konya maçında değil, Bayern Münih maçında olsun" dediği öğrenildi.

''ALLAH'TAN BAYERN MÜNİH MAÇINDA YABANCI BİR HAKEM VAR''

Antrenmanı da seyreden Başkan Fikret Orman, Beşiktaş TV'nin de sorularını yanıtladı.

Orman, yaptığı açıklamada Bayern Münih maçının hakeminin yabancı olacağına dikkat çekti ve, "Tarihimiz açısından önemli bir mücadele. Takım kadromuz tam olarak sahada ve sakatımız yok. Oyuncularımın morali iyi. Biraz tabii Konya maçından dolayı üzüntülüler ama her maç bittikten sonra yeni bir maç başlıyor. Lig'de daha çok maçımız var. Bizim buradaki direkt rakiplerimizin hepsiyle maçlarımız var. Bu hafta sonu da Fenerbahçe ile sahamızda oynayacağız. Beşiktaş'ın kaybettiği bir şampiyonluk yok. Kimsenin de kazandığı br şampiyonluk yok. Daha önümüzde çok maç var. Onun için şu anda lig değil de daha fazla Şampiyonlar Ligi'ne konsantre olmamız lazım. Çok kaliteli, tecrübeli bir kadromuz var. Bunların hepsini, aşabilecek güçte olduğumuza inanıyorum. Futbol şansı yanımızda olsun. Allahtan Bayern Münih maçında yabancı bir hakem var. Hakem hakkında endişem de yok. İnşallah güzel bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

''ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE AÇIKLAMA YAPACAĞIM''

Fikret Orman, Konyaspor maçı ve kendileri için yaratılan algılarla ilgili açıklamaları Münih'ten döndükten sonra yapacağını söyleyerek "Algı diye bir senaryo kuruyorlar. Gayet de başarılı ama o başarılarını biz sahada çözeceğiz. Bizim işimiz orası. Bununla alakalı bir açıklama yapacağım. Şu anda bu durumun Bayern Münih maçının önüne geçmesini çok doğru bulmuyorum. Beşiktaş camiası olarak şu anda Bayern Münih maçına konsantre olalım. Salı akşamı inşallah maç bittikten sonra döneceğiz. Çarşamba veya Perşembe bununla ilgili bir açıklama yaparım. Her şey kamuoyunun önünde gelişiyor. Bizim de söyleyecek laflarımız var. Benim netice itibari ile şu anda iki sorumluluğum var. Ama benim esas sorumluluğum Beşiktaş'tır. Ben Beşiktaş başkanıyım. Türk sporuna hizmet etmek, bir tek benim görevim değil, herkesin görevi. Ben baktığım tüm açılara Beşiktaş açısından bakarım. Onunla alakalı söyleyeceğim lafları da hiç çekinmeden söylerim" dedi.