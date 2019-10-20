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Beşiktaş Kulübü 34'üncü başkanını seçiyor
Beşiktaş Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ile 34'üncü başkanı seçiyor. Sabahın erken saatlerinde Akatlar Beşiktaş Spor Kompleksi'ne gelen başkan adayları, yönetim kurulu listesinde bulunan isimlerle seçime gelen kongre üyelerini...
SPOR 20.10.2019, 11:30
Beşiktaş Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ile 34'üncü başkanı seçiyor.
Sabahın erken saatlerinde Akatlar Beşiktaş Spor Kompleksi'ne gelen başkan adayları, yönetim kurulu listesinde bulunan isimlerle seçime gelen kongre üyelerini tek tek karşıladı. Divan başkanlığına Uluç Gürkan'ın seçildiği kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başkan adaylarının konuşmalarıyla devam etti. Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay kongre üyelerine son konuşmalarını yaptı. Konuşmaların bitmesinin ardından da oy kullanımına geçildi.
14 bin 950 üye saat 17.00'ye kadar 20 sandıkta oy kullanabilecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sabahın erken saatlerinde Akatlar Beşiktaş Spor Kompleksi'ne gelen başkan adayları, yönetim kurulu listesinde bulunan isimlerle seçime gelen kongre üyelerini tek tek karşıladı. Divan başkanlığına Uluç Gürkan'ın seçildiği kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başkan adaylarının konuşmalarıyla devam etti. Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay kongre üyelerine son konuşmalarını yaptı. Konuşmaların bitmesinin ardından da oy kullanımına geçildi.
14 bin 950 üye saat 17.00'ye kadar 20 sandıkta oy kullanabilecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Karşılamalardan detaylar
-Salondan detaylar
-Adayların konuşması
20.10.2019 - Haber Kodu : 191020020
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