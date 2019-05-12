Beşiktaş kongresinde 4 sandık açıldı!

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ - İSTANBUL /
Beşiktaş Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 20 sandıkta kullanılan oyların sayımı başladı.
1, 2, 3 ve 4 nolu sandıklardan çıkan oylar şöyle;
-----1 NOLU SANDIK
Fikret Orman: 222
Hürser Tekinoktay: 53
Boş: 2
Geçersiz: 3
Kullanılan oy: 280
-----2 NOLU SANDIK
Fikret Orman: 198
Hürser Tekinoktay: 72
Geçersiz: 5
Kullanılan oy: 275
-----3 NOLU SANDIK
Fikret Orman: 182
Hürser Tekinoktay: 60
Boş: 2
Geçersiz: 9
Kullanılan oy: 253
----- 4 NOLU SANDIK
Fikret Orman: 160
Hürser Tekinoktay: 54
Boş: 16
Geçersiz: 2
Kullanılan oy: 232
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12.05.2019 - Haber Kodu : 190512141