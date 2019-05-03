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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

İSTANBUL / Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon...

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

İSTANBUL /

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleşti.
İdman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

(FOTOĞRAFLI)

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