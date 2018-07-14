Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, çalışmalarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak yapılan kondisyon ve taktik antrenmanı 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile devam eden antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-Beyazlı ekip, kamp çalışmalarına yarın TSİ 15.00'de CSKA Moskova ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek

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