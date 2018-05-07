Beşiktaş - Kayserispor maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'de 32'nci haftanın kapanış karşılaşmasında Beşiktaş'ın konuğu Kayserispor olacak.

Vodafone Park'ta saat 20:00'de başlayacak olan karşılaşmada Barış Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını ise İsmail Şencen ve Mehmet Metin yapacak.

Karşılaşma öncesinde iki takımıda da sahaya çıkacak 11'leri belli oldu.

İki takımın 11'leri şöyle:

BEŞİKTAŞ: Fabri - Gökhan, Vida, Tosic, Adriano, Medel, Tolgay, Babel, Quaresma, Talisca, Love

KAYSERİSPOR: Lung- Lopes, Kana Biyik, Kucher, Atila, Şamil, Badji, Deniz Türüç, Boldrin, Mendes, Umut