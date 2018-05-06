Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL,()

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın akşam saat 20.00'de Vodafone Park'ta Kayserispor ile karşılaşacak.



