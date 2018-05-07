Beşiktaş - Kayserispor maçının ardından

Şenol Güneş: "Bulunduğumuz yerden memnun değiliz"

"Bu kulüp beni onurlandırdı"

"Fikret Bey, Aziz Bey, Aykut Kocaman ya da kim varsa, hepsiyle yüz yüze konuşmaya hazırım"

Marius Sumudica: "Şenol Güneş büyük bir hoca"

"Gelecek sezon daha iyi bir takım kurmalıyız"

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takım olarak bulundukları yerden memnun olmadıklarını ifade eden Şenol Güneş, "Kendileriyle direkt görüşmek isterdim. Sahaya kazanmak için çıktık ve hak ettik. Bu sonuç bizi tatmin etmiyor çünkü bulunduğumuz yerden memnun değiliz. Sorumlusu da benim. Yönetim ve taraftar hep yanımda oldu. Camia içinde benimle ilgili mutsuzluk yok. 1 yıl daha mukavelem var. Bu kadar sevginin olduğu yerde kendimden kaynaklı ayrılık olmaz. Bu kadar güzel bir ortamda ayrılmayı doğru bulmam. Dünyanın sonu değil, zamanı gelince tabii ki hepimiz ayrılacağız. Yönetim ve taraftar her türlü desteği verdiği için, bugünkü bulunduğumuz konumdan dolayı onlardan özür diliyorum. Bir videoda kendimden özür dilediğimi söylüyorum, bunu da tekrar ediyorum" dedi.

"BU KULÜP BENİ ONURLANDIRDI"

Beşiktaş Kulübünün kendisini onurlandırdığını belirten Güneş, "İyi değilim demek ne haddimize, şükürler olsun halimize. Ortada suç varken suçlu bulamayanlar, mağdur diye bana polis gönderenler, beni suçlu ilan ettiler. Kötü birisi değilim ama iyi olmaktan yoruldum. Edepli edebinden susar, edepsiz, 'ben susturdum' zanneder. Bizim mesleğe saygı göstermeyenlerin, bu meslektekiler tarafından dışlanması gerekirken, bizi kenara atanları unutmayacağız. Susarak konuşmak istedim. Geçen hafta sustuğumda anlatamadım. Yoksa kırıcı olurum diye korkuyorum. Haksızlığa isyan ediyorum. Bu kulüp beni onurlandırdı. Kendi şehrimde de bunu yaşıyorum. Bugüne kadar taraftarlar bize çok destek oldular. Şiddeti ve küfrü kınıyorum. Bu konuda örnek olmak zorundayız. Hiçbir hocanın kafasının yarılmadığı, yabancı cisimlerin atılmadığı bir ortamda örnek olmalıyız. Çok acılar çektiğim için buraya geldiğimi düşünüyorum. Sabırlı olmamız, haksız olduğumuzu göstermez ama kimse bizim gücümüzü ve sabrımızı zorlamasın. Buraya gelmeyip benimle ilgili kanaatte bulunan yazarları görmek isterim" diye konuştu.

"FİKRET BEY, AZİZ BEY, AYKUT KOCAMAN YA DA KİM VARSA, HEPSİYLE YÜZ YÜZE KONUŞMAYA HAZIRIM"

Fikret Bey, Aziz Bey, Aykut Kocaman ya da kim varsa, hepsiyle yüz yüze konuşmaya hazırım diyen tecrübeli teknik adam, "Benim beklentilerim kendimle ilgili değil. Kafasında soru işareti olanlar hastaneye gidip raporları alsınlar. O belgeleri zaten zamanı gelince vereceğim herkese. Türkiye'de sıkıntılar var, seçim atmosferi var, biz olabildiğince alttan alıyoruz ama biz suçlu değiliz ki. Biz alttan alıyoruz ki sakin olunsun. Onun için edepli, edepsizi ayırmaya çalışıyoruz. Ayıramazsak kargaşa olur. 'Zaten kargaşa var. Siz de kargaşa oluşturmayın sahaya çıkın' diyenler, haklıyla haksızı ayırsınlar. Ben milli takımda hukukun gücü mü, gücün hukuku mu demiştim. O gün gücün hukukuna inanıyordum, bugün ise 5 tane çanın çaldığını, adaletin öldüğünü düşünüyorum" şeklinde konuştu.

MARİUS SUMUDİCA: "ŞENOL GÜNEŞ BÜYÜK BİR HOCA"

Buraya sadece tatile gelmedik diyen Sumudica, "Sıradan bir maç gibi çıkmadık. Sahaya baktığımda kimin Beşiktaş, kimin Kayserispor olduğunu ayırt etmekte zorluk çektim. Şenol Güneş büyük bir hoca. İyi oyunculara sahip. Beşiktaş taraftarları diğer kulüplerin taraftarlarına göre farklılar. Futbol kültürüne sahipler" dedi.

"GELECEK SEZON DAHA İYİ BİR TAKIM KURMALIYIZ"

Gelecek sezon için en az 7-8 oyuncuya ihtiyaçları olduklarını ifade eden Sumudica, "Gelecek sezon daha iyi bir takım kurmalıyız. Seneye daha iyi olmamız için en az 7-8 oyuncuya ihtiyacımız var. Daha fazla motive olmak için buna ihtiyacımız var. İki ay önce 41 puan yaptık ve orada kaldık. Bu takım geçen yıl son maça kadar mücadele etti. Üç maç kalmış sezonun tamamlanmasına takım ligde kalmayı garantilemiş. Benim için 8. sırada olmak başarı değil. Bunu istemiyorum. Hedeflerimiz olmalı. Bunu karaktere yansıtarak daha ilerisini istemek lazım" diye konuştu.

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