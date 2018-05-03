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Beşiktaş, Kayserispor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL / Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32'nci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Başkan Fikret Orman'ın da izlediği basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate...

Beşiktaş, Kayserispor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL /

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32'nci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Başkan Fikret Orman'ın da izlediği basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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