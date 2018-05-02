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Beşiktaş, Kayserispor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL,() Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü....

Beşiktaş, Kayserispor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL,()

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Fenerbahçe ile yarın saat 20.30'da Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşının erteleme mücadelesinde karşılaşması gereken, ancak Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki olarak maça çıkmama kararı alan siyah beyazlılar, yarınki mücadeleye çıkmayarak Kayserispor maçının hazırlıklarını saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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