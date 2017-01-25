Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MB faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80 lirayı aştı
MB faiz kararı sonrası dolar...
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak...
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12 hedef imha edildi
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12...
Palandöken cıvıl cıvıl
Palandöken cıvıl cıvıl

Beşiktaş Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

 Ziraat Türkiye Kupası eleme grubu son maçında D grubunda Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık bir saat süren idmana Alanyaspor maçında oynayan futbolcular katılmadı.Teknik direktör...

Beşiktaş Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

 Ziraat Türkiye Kupası eleme grubu son maçında D grubunda Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık bir saat süren idmana Alanyaspor maçında oynayan futbolcular katılmadı.Teknik direktör Şenol Güneş altyapı oyuncuları ile takviye ettiği yedek ağırlıklı ve bir kadro ile Kayseri'ye gidecek.

Isınma koşuları ile başlayan idman 5'e 2 ve yarı sahada pas çalışması ile devam etti.Antrenman kenar ortaları ve şut çalışması ile sona erdi. Sakatlığını atlatan Caner Erkin bireysel antrenör eşliğinde yaptığı saha antrenmanına devam etti. Beşiktaş Kayseri'ye yarın sabah giderken as futbolcular saat 16:30'da A.Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

Görüntü Dökümü :

Antrenman

ALİ DANAŞ - İSTANBUL -

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55