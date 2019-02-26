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Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL, ()  Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına...

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL, () 

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdman, dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)
 

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