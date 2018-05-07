Beşiktaş - Kayserispor: 2-0

Tosic yine kızardı

Gökhan HEBEPÇİ / İSTANBUL,()

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Barış Şimşek, İsmail Şencan, Mehmet Metin

BEŞİKTAŞ: Fabri - Gökhan, Vida, Tosic, Adriano(Dk. 84 Mustafa Pektemek), Medel, Tolgay, Babel, Quaresma(Dk. 90+1 Larin), Talisca, Love (Dk. 64 Necip)

KAYSERİSPOR: Lung - Lopes, Kana Biyik, Kucher, Atila, Şamil, Badji (Dk. 60 Güray), Deniz Türüç, Boldrin (Dk. 67 Kravets), Mendes(Dk. 72 William), Umut

GOLLER: Dk. 31 Tosic, Dk. 45 Adriano (Beşiktaş)

SARI KART: Tosic (Beşiktaş), Şamil, Badji, Umut Bulut (Kayserispor)

KIRMIZI KART: Dk. 61 Tosic (Beşiktaş) - Dk. 90 Umut Bulut (Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Vodafone Park'ta oynanan maçta Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 31'inci dakikada Tosic ve 45'inci dakikada Adriano kaydetti. Siyah-Beyazlı ekipte karşılaşanın 61'inci dakikasında Tosic kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Kayserispor'da da 90'ıncı dakikada Umut Bulut kırmızı kart gördü.

4'üncü dakikada Beşiktaşlı Quaresma'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta top ceza sahası içinde Babel'in önünde kaldı. Babel'in şutu savunmaya çarparken, Siyah-beyazlılar bu pozisyonda penaltı bekledi. Ancak hakem devam kararı verdi.

12'nci dakikada gelişen Beşiktaş atağında Babel sol kanattan içeriye ortaladı. İyi yükselen Talisca'nın kafa şutunu kaleci Lung iyi kontrol etti.

15'inci dakikada orta sahada topu kapan konuk takımdan Deniz Türünç, topu Umut'un önüne bıraktı. Tehlikeyi sezen Fabri açılarak Umut'tan önce topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

18'inci dakikada Tolgay'ın pasında topla buluşan Quaresma'nın şutunu kaleci köşeden kornere çeldi.

23'üncü dakikada sağ çaprazdan Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta Lung uzanarak mutlak golü engellerken, dönen topa vuran Tosic'in şutu bir kez daha kaleci engeline takıldı.

31'inci dakikada Quaresma'nın sol kanattan içeriye rabona ortasına arka direkte yükselen Tosic, düzgün bir kafa vuruşuyla Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti. (1-0)

39'uncu dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Mendes, ceza alanı içinden kaleyi yokladı ancak top farklı dışarı çıktı.

45'inci dakikada Beşiktaş'ı rahatlatan gol geldi. Babel'in pasında ceza alanı dışında topu kontrol eden Adriano, düzgün bir vuruşla kaleciyi avlayarak takımını rahatlatan golü attı. (2-0)

45+1'inci dakikada ilk yarı ev sahibi Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

54'üncü dakikada Kayserispor savunmasından atılan uzun topta Siyah-beyazlı kaleci Fabri açılarak tehlikeyi önledi.

56'ncı dakikada Quaresma'nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Babel, yerden topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

61'inci dakikada defansta topu kaptıran Tosic, Umut'a arkadan yaptığı müdahaleyle ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

63'üncü dakikada Kayserisporlu Boldrin'in kullandığı frikikte top üst ağlarda kaldı.

89'uncu dakikada Talisca'nın uzak mesafeden ayağını içiyle yaptığı vuruş kalenin yanından auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

TOSİC YİNE KIZARDI

Beşiktaşlı futbolcu Dusco Tosic, ligde 2 hafta üst üste kırmızı kart görerek ilginç bir istatistiğe imza attı. Ligde oynanan Galatasaray maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Tosic, Fenerbahçe maçında cezasını çekmişti. Ancak Tosic, bu akşam oynanan Kayserispor maçında da ikinci sarı karttan oyun dışı kalarak, üst üste 2 hafta kırmızı kart görmüş oldu.

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