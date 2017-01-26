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Beşiktaş, Kayseri maçı için Adana'ya ulaştı

SPOR-(son dakika) Beşiktaş, Kayseri maçı için Adana'ya ulaştı Siyah-Beyazlı takım 18.00'de Kayseri'de başlayacak maça yetişmeye çalışıyor İstanbul-Adana / Türkiye Kupası grup aşaması son maçında Kayserispor ile bu akşam deplasmanda...

Beşiktaş, Kayseri maçı için Adana'ya ulaştı

SPOR-(son dakika) Beşiktaş, Kayseri maçı için Adana'ya ulaştı

Siyah-Beyazlı takım 18.00'de Kayseri'de başlayacak maça yetişmeye çalışıyor

İstanbul-Adana /

Türkiye Kupası grup aşaması son maçında Kayserispor ile bu akşam deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, hava şartları nedeniyle Kayseri'ye henüz gidemedi.

Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan saat 11.00'de hareket etmesi planlanan ancak gecikmeli olarak kalkabilen ve Kayseri'ye inemeyeceği belli olunca Adana'ya yönlendirilen kafilenin uçağı az önce Şakirpaşa Havalimanı'na iniş yaptı. Siyah-Beyazlı kafilenin Kayseri Kadir Has Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak maça yetişip yetişemeyeceği şüpheli. Yedek oyuncuların yer aldığı Beşiktaş takımı Adana'dan Kayseri'ye karayolu ile devam ederse en az 3.5-4 saatlik yol katedecek. Kış şartları nedeniyle yollarda sorun yoksa Siyah-Beyazlılar maç saatine yaklaşık 1 saat kala Kayseri'ye ulaşabilecek. Şakirpaşa Havalimanı apronundan direkt otobüse bindirilmesi beklenen kafile direkt stada gidecek. Yolda gecikme olsa da TFF'nin maçı 18.00 olmasa da 19.00 veya 20.00 gibi ileri bir saate erteleyerek bugün oynatacağı öğrenildi.

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