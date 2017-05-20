Beşiktaş - Kasımpaşa maçının ardından

Şenol Güneş.: "Oyuncularımı tebrik ediyorum ama son bölümdeki yanlışlarını da düzeltmelerini bekliyorum"

"Hiçbir oyuncuyu birbirinden ayırmak istemiyoruz"

"Birisini kesmem gerekiyor ki Gökhan'ı oynatayım"

"Kasımpaşa gayet iyi oynadı"

"Yayıncı kuruluşlar olacağı için programı iyi yapmak lazım"

"Türk takımı nerede yarışıyorsa başarılı olmasını gönülden isterim"

"Sahaya çıkan futbolcu mesleğini en iyi şekilde yapmalı"

"Son bölümde biz bıraktık Kasımpaşa oynadı"

"Hiç olmayacak bir pozisyonda gol yedik"

"Şu anda 3 tane forvetimiz var, devre arasında 1 tane vardı"



Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş: "Oyuncularım yorgunluğa rağmen futbol oynamaya çalıştı

Beşiktaş ve Başakşehir'e şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum

"Şirket olan kulüplerde yatırım bitmez"

"Doğru oyuncuları alarak gelecek sene daha başarılı olacağımızı düşünüyorum"

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta maçında Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 4 - 1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Rakibimiz takım savunmasını iyi yapan, hızlı çıkabilen bir takım. Zor olacağını bekliyorduk. Oyuna iyi başladık golü de bulduk. Arkasından taçta, 8 oyuncu arasından golü yedik. Çok pozisyon bulduk, tamamıyla oyuna hakimdik. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum, taraftarlara da çok teşekkür ediyorum. 4-1'den sonra oyundan kopmalar oldu. Rakibe daha çok gelme şansı verdik, bunlar eksiklerimizdi. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama son bölümdeki yanlışlarını da düzeltmelerini bekliyorum" dedi.

"SAHAYA ÇIKAN FUTBOLCU MESLEĞİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMALI"

Kendisinin farklı beklentileri olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Beşiktaş, sahaya çıktığı zaman daha fazla pozisyon üreten, gol atan takım olmalı. Bazen iyi oynamak yetmeyebilir. Başakşehir ve Karabükspor maçlarında olumsuz futbol vardı. Ama daha sonraki maçlarda ve daha sonraki maçlarda iyi oynadık ama puan kaybettik. Daha iyi oynayan, daha çok pozisyon bulanın kazanma şansının yüksek olduğu bir oyundur futbol. Sahaya çıkan futbolcu mesleğini en iyi şekilde yapmalı. Biz 2 maçımızı kazanmak için sahaya çıkacağız. Ondan sonra da hayat devam edecek. Geride kalırsanız panik yok, önde olursanız rahatlık yok. Bugün son bölümde biz bıraktık Kasımpaşa oynadı. Bırakmazsanız, kimse oynayamaz. Bugünkü durumla da kimsenin garantisi yok" diye konuştu.

"HİÇ OLMAYACAK BİR POZİSYONDA GOL YEDİK"

Tolgay'ın bugün iyi bir performans sergilediğini ve iki yönlü oyuncu olduğunu dile getiren Güneş, "Savunma yapmaya çalışıyor ama bazı eksikleri var. Atiba da iyi oyuncu ama onun da bazı eksikleri var. Bunların yanında Necip, Gökhan gibi farklı oyuncular olsa daha farklı da olabilir. Kafanızdaki planı sahaya koyduğunuz zaman, ne olacağını sahada görüyorsunuz. Bugün hiç olmayacak bir pozisyonda gol yedik. Bunlar hep tartışmaya açık net olmayacak konular. Atiba'nın sakatlığı, düzeldi gibi görünmesine karşın çok keyifli değildi. Antrenmanda bunu gördük ve kendisini riske etmek istemedik. Tolgay da iyi oynuyor" şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA 3 TANE FORVETİMİZ VAR, DEVRE ARASINDA 1 TANE VARDI"

Aboubakar'ın çok yetenekli ve hareketli bir oyuncu olduğunu kaydeden Şenol Güneş, "Önceye göre daha iyi. Çabukluğu, gol vuruşları öne çıkıyor. Ama kaçırdığı pozisyonları da var. Eksileriyle, artılarıyla şu anda olumlu gidiyor. Demba Ba'yı oyuna almayı düşündüm ama oyun o kadar koptu ki, biri ileri gidiyor, biri geri. Bu nedenle Beck'i aldım oyuna. Cenk de oyuna girmeyi hak ediyor, Demba Ba da. Şu anda 3 tane forvetimiz var, devre arasında 1 tane vardı" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR OYUNCUYU BİRBİRİNDEN AYIRMAK İSTEMİYORUZ"

'Quaresma için hata ararsak buluruz ama az hata olunca, olumlu tarafları artıyor'z diyen tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Bugün asist yaptı, geriye geldi, çalıştı. Böyle devam etmesini istiyoruz, zaten onun için burada. Ama hiçbir oyuncuyu birbirinden ayırmak istemiyoruz. İnşallah lig bittiğinde de şampiyon kadro olarak herkes karşılığını alır. Ricardo geldiği ilk günden bugüne kadar çok aşama kaydetti. Fiziki olarak da, genç oyunculardan daha iyi olduğunu gösteriyor. Çalışan adam oynar, bu 1 günde olmuyor ve yaşla ilgisi yok. Bugün eksiği olan da var, artısı olan da var. Yine de daha iyi olmalı."

"BİRİSİNİ KESMEM GEREKİYOR Kİ GÖKHAN'I OYNATAYIM"

Şenol Güneş, Gökhan İnler'in kadroya neden giremediğiyle ilgili olarak sorulan soruyu şöyle yanıtladı: "Atiba, Oğuzhan, Talisca oynuyor, Necip, Tolgay oyuna giriyorsa, Gökhan'a sıra gelmiyordur. Gökhan'ı oyuna alırsam, neden Necip girmiyor diye sorarsınız. Oğuzhan yokken bir ara Gökhan İnler oynuyordu, sonra sakatlandı. Gökhan'ın çalışmasından memnunum, iyi bir oyuncu ve iyi çalışıyor. Şu anda ofansif dersem Tolgay'ı, defansif dersem Necip'i oynatırım. Hem Talisca hem Oğuzhan hem de Tolgay'ı oynattığı zaman bu 3 oyuncudan birisini kesmem gerekiyor ki Gökhan'ı oynatayım. Uzun süredir oynamadı" diye cevapladı.

"KASIMPAŞA GAYET İYİ OYNADI"

Kasımpaşa'nın gayet iyi oyun sergilediğini ifade eden Şenol Güneş "Ben de bu oyunlarından dolayı memnunum. Kasımpaşa'nın iyi oynamasından dolayı ben neden rahatsız olayım. Siz Barcelona'ya karşı daha farklı oynarsınız, Valencia'ya karşı daha farklı oynarsınız. Büyük takımlar ve büyük oyunculara karşı insanların motivasyonu daha farklı olur. Tartışma konularından kavga ortamı yapılmak isteniyorsa, buna beni sokmayın. Kasımpaşa bugün elinden geleni yaptı. Bu takım bana karşı bunu yaptı, başka takıma karşı yapmadı dersem olmaz" dedi.

"YAYINCI KURULUŞLAR OLACAĞI İÇİN PROGRAMI İYİ YAPMAK LAZIM"

Güneş, maç planlaması hakkında, "Yayıncı kuruluş var, kulüpler var. Şampiyonlar Ligi döneminde de söyledim. Oyuncuların verimli olarak oynaması gerekiyor. Kasımpaşa'nın antrenörü de şikayetçi 4 gün sonra maça çıktığı için. Ben 3 gün sonra maça çıktım. Demek ki zorlanıyorsun. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ardından yorgunluk oldu. Bu konu tartışmaya açık. Aynı saatlerde oynanması ideal ama nasıl oynayacaksınız, ekonomi var. Niyet bakımından şu kulüp korunuyor, bu korunuyor algısı da yanlış. Son hafta herhalde aynı saatte oynanır. Başakşehir'in de 2 maçı kazanabileceği gibi biz de 2 maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Seneye de bu böyle olacak. Yayıncı kuruluşlar olacağı için programı iyi yapmak lazım" şeklinde konuştu.

"TÜRK TAKIMI NEREDE YARIŞIYORSA BAŞARILI OLMASINI GÖNÜLDEN İSTERİM"

THY Euroleague Final Four'da Olympiakos ile yarın akşam final maçına çıkacak olan Fenerbahçe'ye başarılar dileyen Güneş, "Avrupa'da, dünyada Türk takımı nerede yarışıyorsa başarılı olmasını gönülden isterim. Basketbolda finale gelen bir takımın şampiyonluğunu gönülden isterim. Dualarım onlarla beraber. Olympiakos daha zayıf gösterilse bile, zaman zaman sürprizler yapabilecek bir takım. İnşallah böyle bir sonuç olmaz ve Fenerbahçe şampiyon olur, biz de mutlu oluruz. Türkiye'nin kazancına bu. Güreşte, hentbolda her zaman Türkiye ve Türkler kazansın, bunu gönülden istiyorum" dedi.



KASIMPAŞA TEKNİK DİREKTÖRÜ ÖZDEŞ: "OYUNCULARIM YORGUNLUĞA RAĞMEN FUTBOL OYNAMAYA ÇALIŞTI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise "4-1 kaybettik ve üzgünüm. Kupa dönüşü oynadık bu maçı. Yarın oynamak daha iyi olurdu. Tabii bu bahane kısmı. Oyun karşılıklı oynanmadan 1-1 başladı gibi oldu. Biraz daha topa sahip olduk, biraz tedirgin ettik gibi oldu. Ama top Beşiktaş'a geçince biraz etkili isimleri var. Penaltı pozisyonuyla geriye düştük. Bana göre penaltıydı, el açıktı. İkinci yarıda, 10-35 dakika arasındaki oyunu tekrar etmemiz gerektiğini söyledim oyuncularıma. Oyunun ikinci yarısı 3-1 başladı. Golden önceki pozisyonda faulü görmezseniz maçı rahatlatırsınız. Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık, 4-1'de de maçın sonucu tescil edildi. Oyuncularım yorgunluğa rağmen futbol oynamaya çalıştı. Beşiktaş çok etkili bir takım. Beşiktaş ve Başakşehir'e şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. 2 maçımız var. Bulunduğumuz sıra geçen yıl ligi bitirdiğimiz sıra. Antalya ve Gençlerbirliği maçlarını kazanıp ligi 7. sırada tamamlamak amacımız olacak" dedi.

"ŞİRKET OLAN KULÜPLERDE YATIRIM BİTMEZ"

Özdeş, Kasımpaşa yönetiminin gelecek sezon için yatırımıyla ilgili olarak birşey bilmediğini söyleyerek, "Bu sene baktığınızda yatırımdan öte bir durum var. Bu sezon bir kadro var, geçtiğimiz sezon kurulan yatırım kadrosuyla ligde aynı sırayı aldı. Şirket olan kulüplerde yatırım bitmez. Bu kamuoyunun yarattığı bir algı. Rıza hoca da bir küçülmeden bahsetti. Kupada yarı finale kaldık, ligde 7. sıradayız. Bu bir küçülme değil, yatırımın başlangıcıdır. Devre arasında oyuncu ihtiyacı hissetmedim. Ortamı sahiplenen oyuncular vardı. İkinci yarıda 25 puan topladık. Önümüzdeki sene takımımız daha nitelikli olacak. Bu yıl en az geçtiğimiz yıl kadar, gelecek yıla geçiş yapacak bir iskelet var. Gelecek yıl yine kupada final hedefi, ligde de Avrupa hedefi olan bir Kasımpaşa olacak. Ben Beşiktaş'ın da Başakşehir'in de şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyorum. Beşiktaş Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil etti. İki takımımızın da kalitesi ve oyun şekilleri şampiyonluğu hak ettiğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

"DOĞRU OYUNCULARI ALARAK GELECEK SENE DAHA BAŞARILI OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

5 aydır oyuncu izlediklerini ve eksik olan yerlerin giderileceğini kaydeden Özdeş, "Kulübümüz için güzel olan şey, 7 banko oyuncunun gelecek sezona taşınması. Doğru oyuncuları alarak gelecek sene daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Sözleşmesi biten oyuncularla görüşmelerimiz sürüyor. Kasımpaşa, tercih edilecek bir kulüptür. Bunun için çok fazla bir acelemiz yok. Bahsettiğiniz transfer iddiaları doğru ise, bu çok doğru zamanda olmuyor. Bu hepimiz için geçerli. Semtimizin ve kulübümüzün bir hayali var, yarı final öncesinde transfer iddialarını duymak can sıkıyor. 2 hafta sonra lig bitecek ve daha sonra herkes istediği eylemde bulunabilir. Umarım futbolcularımıza yapılan transfer teklifleri doğru değildir" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şenol Güneş'in açıklamaları

-Kemal Özdeş'in açıklamaları

Haber-Kamera: Ali DANAŞ / İstanbul,()