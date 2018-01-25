Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır

İSTANBUL, ()

Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kasımpaşa ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik çalışmasının yer aldığı program, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.