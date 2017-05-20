Beşiktaş - Kasımpaşa: 4 - 1

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta maçında Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 4 - 1 mağlup etti.

Vodafone Arena'da oynanan mücadelede Siyah-beyazlıların galibiyet gollerini 2. dakikada Aboubakar, 33. dakikada penaltıdan Ricardo Quaresma, 49. dakikada Talisca ve 66. dakikada Ryan Babel kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü ise 4. dakikada Samuel Eduok'tan geldi.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 71'e yükselterek, 1 maç eksiği bulunan Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.

İSTANBUL / (FOTOĞRAFLI)