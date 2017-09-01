Beşiktaş Karabükspor maçının hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL,() (FOTOĞRAFLI)

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknilk Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saat sürdü.

Antrenmana milli takımlarda olan Cenk Tosun, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Matej Mitrovic, Aras Özbiliz, Pepe, Ricardo Quaresma ile U-21 Milli Takımı'nda olan Utku Yuvakuran ve Orkan Çınar katılmadı.

Takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışmaları ile başlayan antrenman, pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması ile devam etti. Daha sonra yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile antrenman sona erdi.

Beşiktaş, lige verilen milli arada yarın saat 19.00'da Vodafone Park'da Kayserispor ile oynayacağı hazırlık maçıyla hazırlıklarına devam edecek