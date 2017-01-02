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Beşiktaş kamp için Antalya'ya gitti

 Beşiktaş, 5 günlük iznin ardından ikinci devre çalışmalarına bugün start veriyor. 16 hafta olarak oynanan Süper Lig'in ilk yarısını 35 puan ile 2. sırada tamamlayan Siyah Beyazlılar, kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti. 8...

Beşiktaş kamp için Antalya'ya gitti

 Beşiktaş, 5 günlük iznin ardından ikinci devre çalışmalarına bugün start veriyor.

16 hafta olarak oynanan Süper Lig'in ilk yarısını 35 puan ile 2. sırada tamamlayan Siyah Beyazlılar, kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti.

8 Ocak tarihine kadar Antalya'da kamp yapacak olan Beşiktaş aynı günün akşamı Antalyaspor ile oynayacağı hazırlık maçının ardından gece İstanbul'a dönecek.

Teknik direktör Şenol Güneş Afrika Kupası'na katılan Vincent Aboubakar haricinde tüm oyuncuları kampa dahil ederken, futbolcuların ailelerini de götürmelerine izin verdi.

Bu sabah sağlık kontrolünden geçen yeni transfer Ryan Babel de öğleden sonraki uçak ile Antalya'ya gidecek.

Beşiktaş, Antalya'daki ilk antrenmanını akşam saat 17:00'de yapacak.

ALİ DANAŞ - İSTANBUL /

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