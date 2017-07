Beşiktaş kamp değerlendirmesi

3 etaplı kamp programı uygulandı

Hazırlık maçları amacına ulaştı

Kale'de hiç bir şekilde sürpriz yok

Pepe'nin defansa çare olması bekleniyor

En büyük rekabet Caner ve Adriano arasında olacak

Sigorta Atiba - Oğuzhan ve Tolgay

Hücum hattı bu sezon daha alternatifli

Santrafor transferi merakla bekleniyor

İspanya kampını tamamlayan Beşiktaş bu sabaha karşı Türkiye'ye döndü.

Sezon başı hazırlıklarını 3 etaba ayıran Siyah Beyazlılar 1 Temmuz'da İstanbul'da antrenmanlara başladı ve 17 gün Nevzat Demir Tesisleri'nde çalıştı. 17 günün sonunda Fortuna Sittard ile ilk hazırlık maçını oynayan ve 3-3 berabere kalan Beşiktaş 18 Temmuz'da Çin'e gitti. Burada sadece 2 gün kalan Kara Kartallar Zhuhai'de Schalke 04 ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 3-2 kaybetti. Çin seyahati sonrası 3 gün izin yapan futbolcular 23 Temmuz'da İspanya'nın yolunu tuttu. Marbella'da 8 günlük kamp yapan Siyah Beyazlılar burada 3 hazırlık karşılaşması daha oynadı. Valladolid ile 2-2 beraber kalan Şenol Güneş'in öğrencileri Las Palmas'a 4-1 gibi farklı bir skorla yenilirken, son maçını da dün akşam Real Betis'e karşı oynadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

HAZIRLIK MAÇLARI AMACINA ULAŞTI

Beşiktaş'ın hazırlık maçlarında öne çıkan ve eleştirilen en önemli yanı 5 maçta yediği 13 goldü. Ancak ilk dört maçta Pepe'nin olmadığı düşünüldüğünde Tosic'in yanında oynayan Mitrovic'in, Atınç'ın ve zaman zaman Pedro Franco ile Milosevic'in yetersizliği net bir şekilde ortaya çıktı. Böylelikle hazırlık karşılaşmalarında yenilen basit goller Beşiktaş'ın rotasyonda kullanacağı sert ve hızlı bir stopere mutlaka ihtiyacının olduğunun görülmesi açısından amacına ulaştı denilebilir. İki gün hariç sürekli çift idman yaptıran ve maç sabahlarına dahi idman koyan Güneş'in bunu yapmaktaki amacı, oldukça sert geçmesi beklenen sezon içinde, takımın ne derece direnç göstereceğini görmekti. Hücum açısından çok sıkıntı yaşamayan Şenol Güneş'in takımına, orta saha ve defans için aynı şeyi söylemek şimdilik mümkün değil. Geçtiğimiz iki sezonda baskı yapan ve seri pas oynayan takımlar karşısında zorlanan orta saha ve defansın, hazırlık karşılaşmalarında da aynı reaksiyonu ortaya koyduğu görüldü. Bunun ancak paslaşma ve yardımlaşma ile aşılacağı düşünüldüğünde saha içi organizasyonunu yapacak Talisca ve Quaresma'nın henüz oynamamış, Oğuzhan'ın da Atiba'nın yanında olmayışının etkili olduğu bir gerçek. İdmanlarda faklı bir taktik değil, 2 yıldır oynanan oyunun üstüne koyma çalışmaları yaptıran Güneş, bu sezon pas trafiğini daha hızlı bir şekilde yaptırıp en fazla 2-3 pas sonra mutlaka oyunu yönünü değiştirme çalışmalarını 1 ay boyunca futbolculara uygulatmaya çalıştı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN 1 AYDIR YAPTIĞI HAZIRLIKLARIN DEĞERLENDİRMESİ;

KALE'DE HİÇ BİR ŞEKİLDE SÜRPRİZ YOK

Beşiktaş'ın şu andaki mevcut dört kalecisinden oynayacak isim bu sezon da Fabricio olacak. İspanyol eldiven geçen sezon Tolga Zengin'den devraldığı kaleyi hiç bir şekilde bırakmaya niyetli değil ve yine birinci kaleci olacak. Tolga Zengin ve Utku Yuvakuran ise Fabricio'nun yedeği olarak her an görev bekleyecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in hiç bir şekilde şans vermediği ve açık bir şekilde gitmesini istediği Boyko ise takım arayışlarına devam ediyor. Daha takıma katılmadan yeni sezonda düşünülmediği kendisine söylenen Ukraynalı eldiven antrenmanlar boyunca isteksiz görüntüsü ile dikkat çekti.

PEPE'NİN DEFANSA ÇARE OLMASI BEKLENİYOR

A Milli takımın sağ beki ile sol bekine ek olarak Barcelona'da uzun yıllar oynamış Adriano'uyu kadrosunda bulunduran Beşiktaş'ın görünen en büyük sıkıntısı stoper mevkisi. Pepe'nin transfer edileceği günlerde Marcelo- Pepe tandemi ile yıllardır aradıkları ikiliyi bulacaklarını düşünen Siyah Beyazlılar Marcelo'yu zorunluluktan Lyon'a satınca Tosic- Pepe ikilisinin nasıl olacağını merak ediyor. Her ne kadar hem hızlı hem de hırslı bir oyuncu olsa da zaman zaman inanılmaz hatalar yapan Tosic'in ilk on birde olup olmayacağını alınacak yeni stoperin kalitesi gösterecek. Santrafor transferine harcanacak olan para gelecek yeni stoperin durumunu belirleyeceği için orta karar bir stoper alınırsa Tosic'in formayı vermesi biraz zor gibi. Ancak yönetim açısından işler yolunda gidip santrafora düşündükleri harcamayı yaparlarsa alınacak stoperin kalitesi bir hayli yükselebilir. Bu durumda da Tosic sezonu birinci yedek olarak kulübede geçirmek zorunda kalacak. Geçen sezonun devre arasında alınan ve bir proje transferi olan Mitrovic için ise iyimser konuşmak şimdilik zor. Hazırlık maçlarında gösterdiği performans ile ancak 3. yedek konumunda olabilecek olan Mitrovic, Atınç'ın sakatlanıp büyük ihtimalle sezonu kapatmasıyla 2. yedek konumuna yükseldi. Son iki sezonu kiralık geçiren Pedro Franco ve Milosevic de tıpkı Boyko gibi kendisine takım bulunması istenen oyuncular. Her iki futbolcu da hazırlıklarda herhangi bir yükseliş göstermekten son derece uzak bir görüntü sergilediler.

EN BÜYÜK REKABET CANER VE ADRİANO ARASINDA OLACAK

Defans hattındaki en büyük rekabet sol bekte yaşanacak. Geçen sezon sakatlığından dolayı oynamayan Caner antrenmanlarda lakabına yakışır bir şekilde 'Fişek' gibi. Maç kondisyonu henüz Şenol Güneş'in istediği seviyede olmayan Caner, yılların tecrübesi Adriano ile büyük bir mücadelenin içine girecek. İdmanlarda dahi tüm benliğini sahaya veren Adriano'nun da formasını vermeye niyeti yok gibi ve bu ikili Şenol Güneş'i bu sezon karar vermekte bir hayli zorlayacak. Sağ bekin değişmez ismi Gökhan Gönül ise sadece sakatlık veya cezalı olması durumunda yedek kalacak bir isim. Gökhan Gönül'ün yedeği Andreas Beck'in antrenmanlardaki ciddiyeti ve hırsı dikkat çekiciydi ancak dediğimiz gibi Gökhan Gönül'ün sakat veya cezalı olması durumunda kadroya girecek bir isim olacak.

SİGORTA ATİBA - OĞUZHAN VE TOLGAY

Çok fazla şans bulamayan Gökhan İnler'in ayrılması ile sayısal olarak 4 futbolcuya düşen orta ikilide yine Atiba ve Oğuzhan'ın oynaması kesin gibi. Bu ikilinin yedeği Necip ve Tolgay Arslan olacak. Ancak bu yıl daha fazla süre almak ve devamlı oynamak isteyen Tolgay Arslan'ın antrenmanlardaki hırsı görülmeye değerdi. Geçen sezonun sonlarına doğru adeta çöken Atiba'yı bu sezon daha fazla dinlendirmek ve rotasyon yapmak isteyen Güneş bir çok maça Tolgay - Oğuzhan şeklinde çıkmayı da düşünüyor.

HÜCUM HATTI BU SEZON DAHA ALTERNATİFLİ

Beşiktaş'ın en hazır ve sorunsuz görünen bölgesi hücum hattı. Quaresma, Talisca ve Babel'in bu sezon da takımın hücum gücünü üsteleneceği düşünüldüğünde sadece Orkan Çınar transferi sezonun tamamında yeterli olmayabilir. Aras Özbiliz ise bu kampta da Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başaran bir isim değil ve teklif gelirse kiralık gönderilecek. Tecrübeli teknik adam bu yüzden, yönetimden kanatlara bir oyuncu takviyesi daha istedi. Önceliği santrafora ve stopere veren transfer komitesi, şartların oluşması halinde kanatlara da takviye yapacak. Görüşülen en kuvvetli aday ise geçen sezon Fenerbahçe'de oynayan Jermain Lens. Oyuncu ile anlaşan Siyah Beyazlılar kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Düşünülen bir diğer isim ise henüz hiç bir takıma imza atmayan Volkan Şen. Şenol Güneş'in istediği isimlerden biri olan Volkan Şen taraftarlarca istenmiyor ancak başkan Fikret Orman'ın kampta Burak Yılmaz tepkileri için yaptığı ''Beşiktaş'ı taraftar değil biz yönetiyoruz'' açıklaması Volkan Şen için de geçerli olursa Volkan'ın transferi sürpriz bir gelişime olmayacak.

SANTRAFOR TRANSFERİ MERAKLA BEKLENİYOR

Beşiktaş taraftarının merakla santrafor transferini beklediği bir gerçek. Cenk Tosun her zamanki gibi görevini layıkıyla yerine getiriyor ve alınacak santrafora rağmen oynayacağına inanıyor. Geçen sezonu M.Başakşehir'de kiralık geçiren Mustafa Pektemek ise bu sezon Ömer Şişmanoğlu'nun yerini dolduracak ve kiralık gitmezse 3.santrafor olarak görev bekleyecek.

ALİ DANAŞ -MARBELLA -