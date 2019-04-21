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Beşiktaş kafilesi Sivas'ta

Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER / SİVAS () - Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Sivas'a geldi.  Süper Lig'in 29'uncu hafta maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş...

Beşiktaş kafilesi Sivas'ta

Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER / SİVAS () - Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Sivas'a geldi. 
Süper Lig'in 29'uncu hafta maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi özel uçakla Sivas'a geldi. Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen siyah beyazlı kafileyi, çok sayıda siyah beyazlı taraftar karşıladı. Futbolcular ve teknik heyete tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, oyuncularla fotoğraf çektirdi. Taraftarlar, Beşiktaş yönetimine ve teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek verdi. Siyah beyazlı kafile daha sonra, havalimanından konaklayacağı otele geçti.
Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, yarın saat 20.00'de Bahçeşehir Koleji 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Havalimanından görüntüler
- Beşiktaş kafilesinin çıkışı
- Beşiktaş kafilesinin otele girişi

(FOTOĞRAFLI)

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