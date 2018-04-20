Beşiktaş kafilesi Nevzat Demir Tesisleri'nde

Ali Kerem BENGİ / İstanbul
Olaylar nedeniyle derbi maçının tatil edilmesinin ardından Beşiktaşlı futbolcuları taşıyan takım otobüsü, Ümraniye'de bulunan Nevzat Demir Spor Tesisleri'ne geldi. Takım otobüsü, saat 23.30 sıralarında tesislere giriş yaparken burada bekleyen taraftarlar meşale yakıp takımları lehinde tezahüratlarda bulundu.
Öte yandan çevik kuvvet polisleri, tesislerin çevresinde güvenlik önlemi aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Nevzat Demir Spor Tesisleri önünde bekleyen taraftar
- Takım otobüsünün gelişi
- Taraftarların meşale yakıp tezahürat yapması
- Polisin önlemi