Beşiktaş kafilesi Gaziantep’te

Beşiktaş kafilesi, yarın oynayacakları Gaziantepspor karşılaşması öncesi özel uçakla tam kadro Gaziantep'e geldi.
Gaziantep Havaalanı'nda taraftarların sevgi gösterisiyle karşılanan İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, yöneticiler Hüseyin Mican ve Hakan Özköse, teknik direktör Şenol Güneş ve siyah beyaz takımın oyuncuları, konaklayacakları otele geçti. Taraftarın sevgi gösterisi arasında otobüse binen Beşiktaş kafilesi, yarın akşam Gaziantepspor ile karşı karşıya gelecek.
Görüntü Dökümü:
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- Havalimanından görüntü
- Takım otobüsü
- Taraftar
- Takımın çıkışı
- Taraftarın sevgi gösterisi
- Otobüsün gidişi
- Genel ve detay görüntüler
(Haber:Mücahit YOLCU-Kamera:Metin Faruk TAMER-Ali DANAŞ/GAZİANTEP )