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Beşiktaş kafilesi çiçeklerle karşılandı
Süper Lig'de Beşiktaş, yarın Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için geldiği Antalya'da çiçeklerle karşılandı. Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10'uncu haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, özel uçakla...
SPOR 01.11.2019, 15:41
Süper Lig'de Beşiktaş, yarın Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için geldiği Antalya'da çiçeklerle karşılandı.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10'uncu haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, özel uçakla Antalya'ya geldi. Siyah beyazlı kafileye havalimanında siyah-beyazlı taraftarlar ilgi gösterdi. Havalimanında polisin güvenlik tedbiri amacıyla oluşturduğu koridordan takım otobüsüne binen siyah beyazlı kafilede kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Abdullah Avcı'ya çiçek verildi. Taraftar futbolcularla özçekim yaptı.
Siyah beyazlı taraftarlar, takım otobüsünü tezahüratlar eşliğinde kamp yapacağı otele uğurladı.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10'uncu haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, özel uçakla Antalya'ya geldi. Siyah beyazlı kafileye havalimanında siyah-beyazlı taraftarlar ilgi gösterdi. Havalimanında polisin güvenlik tedbiri amacıyla oluşturduğu koridordan takım otobüsüne binen siyah beyazlı kafilede kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Abdullah Avcı'ya çiçek verildi. Taraftar futbolcularla özçekim yaptı.
Siyah beyazlı taraftarlar, takım otobüsünü tezahüratlar eşliğinde kamp yapacağı otele uğurladı.
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Namaz Vakti 02 Kasım 2019
|İmsak
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|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Galatasaray
|10
|16
|6. Sivasspor
|9
|15
|7. Başakşehir
|9
|15
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Antalyaspor
|9
|11
|14. Çaykur Rizespor
|10
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Getafe
|11
|16
|10. Osasuna
|11
|15
|11. Levante
|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5