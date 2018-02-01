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Beşiktaş kafilesi Bursa'ya geldi

Gürkan DURAL - Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, () Beşiktaş, Bursaspor ile oynayacağı mücadele için Bursa'ya geldi. Siyah-beyazlı kafilede yeni transfer Vagner Love da yer aldı. Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın Bursa Büyükşehir Belediye...

Beşiktaş kafilesi Bursa'ya geldi

Gürkan DURAL - Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, ()

Beşiktaş, Bursaspor ile oynayacağı mücadele için Bursa'ya geldi. Siyah-beyazlı kafilede yeni transfer Vagner Love da yer aldı.
Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Bursaspor ile saat 20:00'de karşılaşacak olan Beşiktaş, Bursa'ya geldi. Karayoluyla Bursa'ya güvenlik önlemleri altında gelen siyah-beyazlı kafile akşam saatlerinde kamp yapacağı otele geçti. Beşiktaş kafilesini otel önünde bir grup siyah-beyazlı taraftar karşılarken teknik heyet ve oyunculara sevgi gösterilerinde bulunuldu. Beşiktaş'ın yıldız ismi Alvaro Negroda'ya özel pankart açıldı. Kamp yapacağı otele yerleşen Beşiktaş kafilesi maç saatini beklemeye başladı.
Siyah-beyazlı ekipte tedavileri süren Atiba Hutchinson ve Dusko Tosic'in yanı sıra kart cezalısı olan Ryan Babel de kafileye dahil edilmedi. Yeni transfer Vagner Love ise Bursaspor maçının kadrosunda yer aldı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Beşiktaş kafilesinin otele girişi
- Genel detaylar

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