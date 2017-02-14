Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı hükmen galip

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Beşiktaş'ı 86-72 yenen Bellona AGÜ'yü, takım

kadrosunun yönergelere aykırı olması nedeniyle hükmen yenik ilan etti.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 13 Şubat 2017 tarihinde yapılan TBF Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Bellona AGÜ ile oynadığı maçta rakip takımın yönergelerde öngörülen takım kadro yapısına uygun olmayan şekilde maça çıkması nedeniyle hükmen galip sayıldı.

İSTANBUL /