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Beşiktaş İsrail'e ulaştı

Ali DANAŞ - TEL AVİV - UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda İsrail takımı Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak olan Beşiktaş İsrail'e ulaştı. 2 saatlik uçak yolculuğunun ardından Tel Aviv Ben Gurio Havaalanı'na inen Siyah Beyazlılar 21 kişilik...

Beşiktaş İsrail'e ulaştı

Ali DANAŞ - TEL AVİV - UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda İsrail takımı Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak olan Beşiktaş İsrail'e ulaştı.

2 saatlik uçak yolculuğunun ardından Tel Aviv Ben Gurio Havaalanı'na inen Siyah Beyazlılar 21 kişilik kadro ile İsrail'e gelirken yöneticiler Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ürkmezgil,Metin Albayrak,Hüseyin Mican ve Şafak Yazıcıoğlu'da kafilede yer aldı.

Beşiktaş Tel Aviv'den karayolu ile maçın oynanacağı Beer Sheva kentine geçti.

Siyah Beyazlılar Toto Jacob Turner Stadyumunda yerel saat ile 21:00'de son antrenmanı yapacak.Teknik Direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu antrenman öncesinde basın toplantısı düzenleyecek.

 

 

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