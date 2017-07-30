Beşiktaş İspanya'daki 3. hazırlık maçında berabere kaldı

Beşiktaş - Real Betis: 1-1

Pepe ilk kez Beşiktaş forması giydi

Talisca ilk yarıda forvet, ikinci yarıda sağ kanatta oynadı

İspanya kampı tamamlandı

ALİ DANAŞ - CEBELİTARIK, ()

Beşiktaş İspanya kampındaki 3. hazırlık maçını Real Betis ile oynadı. Estadio Municipa De La Linea Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

PEPE İLK KEZ BEŞİKTAŞ FORMASI GİYDİ

Beşiktaş'ın yeni stoperi Pepe, Real Betis karşılaşmasında siyah-beyazlı formayı ilk kez giydi. 5 Temmuz'da Beşiktaş'a imza attıktan sonra tatile çıkan ve İspanya kampında takıma katılan Pepe hazır olmadığı için Valladolid ve Las Palmas karşısında forma giymemişti. Portekizli stoper Şenol Güneş tarafından Real Betis karşılaşmasının ilk onbirine alınırken partneri Dusko Tosic oldu. 45 dakika forma giyen Pepe ikinci yarıda yerini Mitrovic'e bıraktı. Şenol Güneş ayrıca Talisca ve Quaresma'ya da hazırlık kampında ilk kez forma verdi. Bir diğer yeni transfer Orkan Çınar da maça yedekler arasında başladı ve 71. dakikada oyuna dahil oldu.

TALİSCA İLK YARIDA FORVET, İKİNCİ YARIDA SAĞ KANATTA OYNADI

Las Palmas maçında aldığı darbe ile hafif bir sakatlık yaşayan ve dünkü idmanda takımla çalışmayan Cenk Tosun, Real Betis maçının kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Şenol Güneş, Cenk Tosun'un yerine Mustafa Pektemek'e görev vermek yerine Anderson Talisca'yı forvet olarak sahaya sürdü. Talisca'nın arkasında Quaresma, Oğuzhan ve Babel yer alırken Atiba'nın yanında Tolgay Arslan oynadı. Anderson Talisca, Quaresma'nın oyundan çıkıp Mustafa Pektemek'in girmesiyle birlikte bu kez sağ kanatta görev yaptı.

Diğer hazırlık karşılaşmalarına nazaran ilk yarıda sahada daha iyi bir Beşiktaş vardı. Babel ve Quaresma ile ataklara yön vermeye çalışan Beşiktaş, 30.dakikada Betis kalecisi Adan'ın elinden kaçırdığı topa Tosic'in vurduğu kafa ile 1-0 öne geçti. Henüz ilk maçını oynayan Pepe'nin takım arkadaşlarına uyum sağlamaya çalıştığı gözlenirken kalesinde 3 pozisyon veren siyah-beyazlılar, şansın da yardımı ile ilk yarıyı gol yemeden 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı ise daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Cılız atakların görüldüğü bu devrede her iki takım da gol pozisyonuna girmekte zorlanırken Real Betis'in golü serbest vuruştan geldi. 72. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Nahuel, Fabricio'nun kapattığı köşeden toğu ağlara gönderdi ve eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda Real Betis'in baskısı gol getirmedi ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

İSPANYA KAMPI TAMAMLANDI

Beşiktaş, Real Betis maçı ile İspanya kampını tamamladı. Marbella kampında 8 günde 3 hazırlık maçı oynayan siyah-beyazlılar, Betis maçı öncesinde Valladolid ile 2-2 berabere kalırken Las Palmas'a da 4-1 yenilmişti. Bu gece İstanbul'a dönecek olan Kara Kartallar, yarını izinli olarak geçirecek ve Süper Kupa'da Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına salı günü başlayacak.