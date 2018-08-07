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Beşiktaş işi ilk maçta bitirmek istiyor  

Adriano'nun durumu kadroyu şekillendirecek   ALİ DANAŞ  / İSTANBUL,() UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme turu Avusturya ekibi LASK Linz'i sahasında ağırlayacak olan Beşiktaş, avantajlı bir skor yakalayarak işi ilk maçta bitirmek istiyor. Bir...

Beşiktaş işi ilk maçta bitirmek istiyor  

Adriano'nun durumu kadroyu şekillendirecek  

ALİ DANAŞ  / İSTANBUL,()

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme turu Avusturya ekibi LASK Linz'i sahasında ağırlayacak olan Beşiktaş, avantajlı bir skor yakalayarak işi ilk maçta bitirmek istiyor.
Bir önceki turda Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık skorlarla eleyen Siyah-Beyazlılar, Torshavn'a göre daha güçlü görünen Linz'i hiç bir şekilde küçümsemiyor ve herhangi bir kazaya uğramamak çalışmalarını büyük bir ciddiyetle sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş Linz maçı için uyarılarını 'disiplini hiçbir zaman bırakmadan kendi oyunlarını sahaya yansıtmak' üzerinden yapıyor. Torshavn'ın kadro olarak Beşiktaş'tan çok düşük bir seviyede olmasına rağmen her iki maçta da sahaya konulan oyun ciddiyetinden son derece memnun olan Güneş, Linz maçını da aynı ciddiyetle oynayıp turu getirecek skoru yakalayacaklarına inanıyor.
ADRİANO'NUN DURUMU KADROYU ŞEKİLLENDİRECEK
Kadroda çok büyük çapta değişiklikler yapmayı düşünmeyen Şenol Güneş'in takımla çalışmalara 12 gün önce başlayan Pepe ve Quaresma için vereceği karar bekleniyor. Pepe'nin Linz maçında oynamasına kesin gözüyle bakılırken, Lens'in iki maçtaki üstün formu Quaresma'nın bir süre daha yedek beklemesi anlamını taşıyor. Torshavn maçlarında stoper ikilisini Fatih - Necip'ten oluşturan ve maçına gidişine göre Medel'i stopere çeken Güneş, Lask Linz maçına Pepe- Medel ikisi ile başlamayı düşünüyordu. Ancak Adriano'nun pazar günü yapılan antrenmanda sakatlanarak oynama ihtimalinin azalması orta saha ve stoper kurgusunun yeniden planlanmasına sebep oldu. Yeni plana göre iki gündür idmana çıkmayan Adriano'nun yerine Medel orta sahaya kaydırılarak Oğuzhan ve Tolgay ile beraber görev yapacak. Tecrübeli teknik adam stoper ikilisini ise Pepe ve Necip'ten oluşturacak. Diğer bölgelerde değişiklik yapmayacak olan Güneş'in hücum üçlüsü ise Torshavn maçlarında olduğu gibi yine Babel, Lens ve Larin olacak.

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