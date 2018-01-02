Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, İstanbul'a geldi. Hırvat futbolcunun havalimanındaki görüntülerini CANLI yayınlıyoruz
Beşiktaş'ın yeni transferi Vida İstanbul'da! Havalimanından CANLI yayındayız
Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, İstanbul'a geldi. Hırvat futbolcunun havalimanındaki görüntülerini CANLI yayınlıyoruz
02 Ocak 2018 Salı 17:08
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.