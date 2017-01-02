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Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel ilk idmanına çıktı

Siyah-beyazlı takım, Antalya'daki hazırlıklarına başladı Sezon başında ameliyat olan Veli Kavlak, uzun bir aradan sonra antrenmana katıldı Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresi için Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, ilk idmanını akşam...

Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel ilk idmanına çıktı

Siyah-beyazlı takım, Antalya'daki hazırlıklarına başladı

Sezon başında ameliyat olan Veli Kavlak, uzun bir aradan sonra antrenmana katıldı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresi için Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, ilk idmanını akşam gerçekleştirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kamp otelinin sahasında yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü ve kondisyon ağırlıklı olarak gerçekleştirildi. Yeni transfer Ryan Babel, Şenol Güneş tarafından takım arkadaşlarına alkışlarla tanıtılırken, Babel'in özellikle Atiba ile yakın arkadaşlık kurması dikkat çekti. Sezon başında omzundan yeniden ameliyat olan ve bu yüzden sözleşmesi dondurulan Veli Kavlak da çok uzun bir aradan sonra tekrar takıma katıldı ve antrenmana çıktı.

Takım toplantısı ile başlayan idman ısınma hareketleri ile devam etti. Üç grup halinde pas ve top kapma çalışmasının ardından 20 dakikalık kondisyon koşusu ile günün tek çalışması tamamlandı. Beşiktaş'ta Afrika Kupası'na katılan Vincent Aboubakar ve izinli olan Quaresma dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Siyah-beyazlılar, Antalya kampına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek. Teknik Direktör Şenol Güneş, sabah antrenman öncesi, yeni transfer Ryan Babel ise saat 14:00'te basın toplantısı düzenleyecek.

Görüntü Dökümü:

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-Antrenman

-Babel ve Veli Kavlak detay

(Haber-Kamera:Ali DANAŞ/ANTALYA )

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