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Beşiktaş'ın yeni golcü adayı Pylyp Budkivsky

ALİ DANAŞ / ANTALYA,() - ANTALYASPOR Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün dün yaptığı açıklamadan sonra Eto'o defterini kapatan Beşiktaş, yeni golcü adaylarına yöneldi. Shaktar Donetsk'in oyuncusu olan ve Anhzi'de kiralık oynayan Pylyp Budkivsky'inin...

Beşiktaş'ın yeni golcü adayı Pylyp Budkivsky

ALİ DANAŞ / ANTALYA,() - ANTALYASPOR Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün dün yaptığı açıklamadan sonra Eto'o defterini kapatan Beşiktaş, yeni golcü adaylarına yöneldi.

Shaktar Donetsk'in oyuncusu olan ve Anhzi'de kiralık oynayan Pylyp Budkivsky'inin menajerler tarafından önerilmesiyle Siyah-Beyazlılar bu oyuncuyu gündemine almaya karar vedi. 1.96 boyunda ve 24 yaşında olan Pylyp Budkivsky pivot santrafor özellikleri teknik direktör Şenol Güneş'in istediği golcü tipine uyuyor. Shaktar ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Budkivsky için hem Anzhi hem de Shaktar ile görüşerek transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Geçen sezon Zorya'da kiralık oynayan Budkivsky 34 maçta 17 gol atarken bu sezon Anzhi'ye kiralandı ve 22 maçta 5 gol attı.

OLCAY ŞAHAN TRABZONSPOR YOLUNDA

Bu arada iç transferde Rhodolfo, Veli Kavlak, Kerim Frei, Aras Öbiliz ve Olcay Şahan gibi oyuncular için gelen teklifler değerlendiren Siyah-Beyazlılar şu ana kadar sadece Olcay Şahan'ı ikna edebildi.

Diğer oyuncular henüz takımdan ayrılmayı kabul etmezken Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile görüşen Olcay, şartlarda anlaşma sağladı. Olcay'ın bir kaç gün içinde Karadeniz ekibine imza atması bekleniyor.

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