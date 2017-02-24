Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Temsilcimiz Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva'yı eleyerek adını UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına yazdırdı.



Seri başı kuralının olmadığı ve aynı ülke takımlarının da eşleşebileceği kurada Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri şöyle;



"Kopenhag, Gent, Manchester United, Krasnodar, Schalke 04, Olympiakos, Ajax, APOEL, Roma, Anderlecht, Mönchengladbach, Genk, Lyon, Rostov, ***(Shakhtar Donetsk veya Celta Vigo..Maçta uzatmalar oynanıyor)"***

İsviçre'nin Nyon kentinde bugün gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.



Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart'ta, rövanşları ise 16 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.