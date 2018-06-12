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Beşiktaş'ın transfer gündemi

Guti ile görüşme tamam anlaşma yakın Porto Aboubakar'ı kiralamıyor Sağ bek için arayışlar sürüyor ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() -  Beşiktaş'ın transfer gündemi yoğunlaşmaya başlarken girişimler de artık resmiyete dökülmeye...

Beşiktaş'ın transfer gündemi

Guti ile görüşme tamam anlaşma yakın

Porto Aboubakar'ı kiralamıyor

Sağ bek için arayışlar sürüyor

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() - 

Beşiktaş'ın transfer gündemi yoğunlaşmaya başlarken girişimler de artık resmiyete dökülmeye başladı.
Son 1 yıldır siyah beyazlıların gündemini fazlasıyla meşgul eden yardımcı antrenör konusu artık çözüme kavuşmak üzere. Her fırsatta yardımcı istemediğini belirten Şenol Güneş'i ikna ettikten sonra adaylar ile görüşmeye başlayan Başkan Orman son olarak dün akşam Madrid'te Guti ile görüştü.
Futbolculuk kariyerinde Real Madrid ve Beşiktaş'tan başka takımda oynamayan Guti; antrenörlük kariyerinde aynı çizgiyi devam ettirecek gibi. Fikret Orman ile görüşmesinde Şenol Güneş'in yardımcısı olmaya gayet olumlu yaklaşan Guti'nin kısa sürede tekrar Türkiye'ye gelip göreve başlaması ihtimali bir hayli yüksek. Başkan Fikret Orman'ın Guti'yi önümüzdeki sezonlarda A Takımının teknik direktörü yapmak istemesinin bu görüşmede bir hayli etkili olduğu öğrenildi.
PORTO ABOUBAKAR'I KİRALAMIYOR
Vagner Love, Negredo ve Mustafa Pektemek'i göndererek kadroyu iki yeni santrafor ile takviye etmeyi düşünen siyah beyazlıların gündemine yeniden Aboubakar girdi.
Beşiktaş'ta 1 sezon oynadıktan sonra Porto'ya dönen Kamerunlu golcü başarılı bir sezon geçirmesine rağmen Porto'nun transfer politikası doğrultusunda satılacak isimler arasında. Porto ile temasa geçerek golcü oyuncunun yeniden kiralık olup olmayacağını soran Beşiktaş'ın, kiralama konusunda ret cevabı aldığı ve Porto'nun Aboubakar için sadece satış olması durumunda görüşmeyi kabul ettiği bildirildi. Ancak Porto'nun kesin tavrına rağmen siyah beyazlıların önümüzdeki günlerde yeni tekliflerle girişimlerine devam etmesi beklentiler dahilinde.
SAĞ BEK İÇİN ARAYIŞLAR SÜRÜYOR
Şenol Güneş'in mutlaka yeni oyuncu alınmalı dediği sağ bek mevkii için de çalışmalarını devam ettiren transfer komitesi önceden anlaşıp protokol imzalattığı Dorukhan ve Opare'ye rağmen Avrupa piyasasında arayışlarını sürdürüyor.
Rafael Da Silva transferini hem Lyon'un istediği yüksek bonservis hem de oyuncunun istediği 3 milyon Euro'ya yaklaşan yıllık ücret yüzünden askıya alan transfer komitesi daha uygun ve kiralık gelebilecek adaylara yönelme kararı aldı. Maliyeti göz önüne alındığında Roma'nın 1 yıl kiralamak istediği Rick Karsdrop şu an için en çok öne çıkan aday olarak görünüyor.
 

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