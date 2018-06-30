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Beşiktaş'ın Slovakya kamp kadrosu belli oldu

Negredo kampa götürülmedi İSTANBUL / Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş'ın Slovakya kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılar, kamp çalışmaları için bugün saat 14.00'te özel uçakla Slovakya'nın...

Beşiktaş'ın Slovakya kamp kadrosu belli oldu

Negredo kampa götürülmedi

İSTANBUL /

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş'ın Slovakya kamp kadrosu açıklandı.
Siyah-beyazlılar, kamp çalışmaları için bugün saat 14.00'te özel uçakla Slovakya'nın Bratislava şehrine gidecek ve ilk antrenmanını akşam saatlerinde yapacak.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Siyah-beyazlıların kamp kadrosu şöyle;
"Tolga, Fabricio, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Caner, Mitrovic, Fatih, Necip, Tolgay, Orkan, Dorukhan, Lens, Mustafa, Larin, Love, Erdem, Mertcan, Marlon, Aras, Oğuzhan A., Oğuzhan Ö., Adriano, Medel, Babel, Gökhan T."

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