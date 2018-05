Beşiktaş'ın sıralamadaki yeri yeni sezon planlamasını etkileyecek

Ali DANAŞ - İSTANBUL /

Beşiktaş, 19 Nisan'da olaylar yüzünden yarıda kalan Fenerbahçe maçıyla başlayan sancılı süreci atlattığını dün akşam gösterdi.

Fenerbahçe maçının 'kaldığı yerden oynatılması' yönünde verilen karara gelen tepkilerle geçen 2 haftalık süreçte Galatasaray maçını da kaybeden ve şampiyonluğu mucizelere bırakan siyah beyazlılar, diğer yandan da 'Şenol Güneş bırakacak' haberlerine de sıkça şahit olmuştu. İki hafta boyunca konuşmayan Güneş, dün akşam Kayserispor maçı öncesi ve sonrasında yaptığı açıklamalar ile kaos gibi geçen günlere son vererek camiayı da rahatlatmış oldu.

Ancak; Fenerbahçe maçının şampiyonluğa mal olup olmadığı sezon bittikten sonra sıkça tartışılacak bir konu ve sezon değerlendirmelerinde de sıralamada kendine yer bulacağı kesin. Olası tüm tartışmaları ve sebepleri bir kenara bırakan başkan Fikret Orman, yöneticiler ve Şenol Güneş ise şimdi son iki maça konsantre olmuş durumda ve tek düşünce; son iki maçı kazanıp, üstteki üç takımın puan kaybını beklemek ve sıralamayı mümkün olduğunca iyi bir yerde bitirmek.

Çünkü şampiyon olunmasa bile sıralamadaki yer siyah beyazlıların yeni sezon planlarını fazlasıyla etkileyecek. 2'nci olunduğunda program farklı, 3'üncü olunduğunda ise faklı olacak. 4'üncü bitirilmesi durumunda da bambaşka bir sezon planı ortaya çıkacak.

Şöyle ki:

Beşiktaş, matematiksel olarak şansı sürdüğü için şampiyon olursa doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak ve ilk Avrupa maçı 18 Eylül'de olacağı için sezon hazırlıklarını rahat bir şekilde yapacak.

Beşiktaş 2'nci olursa Şampiyonlar Ligi elemelerine katılım hakkı kazanacak ve 2 ön eleme, 1 play off oynayacak. Eleme maçları 24-25 Temmuz tarihlerinde başlayacağı için Siyah Beyazlılar sezonu erken açacak. Bu durumda sezon açılışı için belirlenen tarih ise 20-25 Haziran arası olarak öngörülüyor. Elemeler aynı zamanda Dünya Kupası sonrasına da denk geleceği için hem transferler bitirilmemiş olacak, hem de Dünya Kupası'na giden oyuncular takıma geç katılacağından kadro sıkıntısı oluşacak. Ancak tüm bu sıkıntılara rağmen Şampiyonlar Ligi'nden kazanılan paraların 40-50 milyon Euro arasında olması her türlü sıkıntıya katlanma anlamı da taşıyor ve ligi 2'nci bitirmenin önemini kat kat artırıyor.

Beşiktaş 3'üncü olursa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak. Eleme oynayıp oynamayacağı Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı almasına bağlı olacak. Kupayı Akhisar kazanırsa Beşiktaş 3'üncü ön elemeden kupaya katılacak ve maçları 9 Ağustos'ta başlayacak. Kupayı Fenerbahçe kazanıp ligde de 2'nci olursa Beşiktaş 3'üncü olarak doğrudan gruplara kalacak ve maçları 20 Eylül'de başlayacak. Görüldüğü gibi Avrupa Ligi'ne doğrudan katılmak ya da 3'üncü elemeden katılmak da önemli bir seçenek. Siyah beyazlılar her iki seçenekte de sezon hazırlıkları için geniş bir zaman süresine sahip olacak.

Beşiktaş 4'üncü olursa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak ve maç takvimi 2'nci eleme turundan başlayacak. Siyah beyazlılar bu durumda ilk maçına 26 Temmuz'da çıkacak ve sezon hazırlıklarına yine erken başlamak zorunda kalacak. Bu seçenekte de; Fenerbahçe kupayı kazanıp ligi ilk 2'de bitirirse Beşiktaş 3'üncü elemeden şampiyonaya dahil olacak ve ilk maçını 9 Ağustos'ta oynayacak.

Göründüğü gibi sezon sonundaki sıralama ve Ziraat Türkiye Kupası finalinin sonucu Beşiktaş'ın yeni sezona dair planlarını tamamen etkileyecek bir durum. Dünyaya açılma, yeni sponsorlar bulma ve daha çok taraftara ulaşma hedefleri doğrultusunda uzak doğu ülkelerine açılma projesi de olan siyah beyazlıların ligdeki sıralaması Çin, Endonezya, Malezya gibi ülkelerdeki turnuvalara katılmasını da etkileyecek.