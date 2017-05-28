Beşiktaş'ın şampiyonluğu Van ve Hakkari'de coşkuyla kutlandı

BEŞİKTAŞ'ın deplasmanda Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesi Van ve Hakkari'de coşkuyla kutlandı.Beşiktaşın ligin bitimine bir hafta kala Gaziantep Sporu 4-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüşle birlikte Van ve Hakkari'de yüzlerce Beşiktaş taraftarı sokağa dökülerek sevinç gösterileri yaparken, Beşiktaş bayraklarıyla süslü araçlar şehir turu attı. Kent merkezlerini adeta karnaval alanına dönüştüren Beşiktaşlı taraftarların coşkusu gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Koyu bir Beşiktaşlı olan Hakkari İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz'da elinde Beşiktaş Bayrağıyla Hakkari sokaklarında sevinç gösterisinde bulundu.